01.03.2020 - 00:02 |
ENABİRDER yeni yerinde
Marmaris’te engellilere yönelik yaptığı faaliyetler yapan Engelli ve Aileleri Birliği Derneği’nin (ENABİRDER) yeni hizmet ofisi, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi Binası’nda açıldı.
Açılışa Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummuhan Kabaçam, Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve Hakan Köksal, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Niyazi Taşkıran, Muğla İş-Kur Müdürü İlyas Sarıyerli ve çok sayıda davetli katıldı.
ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar, “Engelsiz ve güzel günleri Marmaris’e kazandırmak gibi zor ve bir o kadar da güzel bir göreve talip olduk. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği olarak engelliler ve ailelerinin sesi olacağız, onların yanında olacağız” dedi. Açılışın ardından engelli çocukların verdiği mini konser büyük alkış aldı.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.