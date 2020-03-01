ENABİRDER yeni yerinde

Açılışa Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummuhan Kabaçam, Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve Hakan Köksal, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Niyazi Taşkıran, Muğla İş-Kur Müdürü İlyas Sarıyerli ve çok sayıda davetli katıldı.



ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar, “Engelsiz ve güzel günleri Marmaris’e kazandırmak gibi zor ve bir o kadar da güzel bir göreve talip olduk. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği olarak engelliler ve ailelerinin sesi olacağız, onların yanında olacağız” dedi. Açılışın ardından engelli çocukların verdiği mini konser büyük alkış aldı.