‘Endişe edecek bir durum yok’

Son günlerde özellikle sosyal medyada Gümüşlük ile ilgili kamuoyunu yanıltan ve paniğe düşüren bazı paylaşımlar yapıldığını kaydeden Başkan Aras, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Başkan Aras, “Bodrum’da şu an Kovid-19 teşhisiyle hastaneye başvuran kişi sayısı günde bir ya da ikiyle sınırlı. Bazı günlerde de hiç pozitif vaka yaşanmıyor. Entübe hastamız şu an için yok. Gümüşlük’te birkaç hastamız, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi” dedi.



Özellikle restoran ve kafe gibi mekanlarda fiziksel mesafe ve kişisel hijyen kurallarına mutlaka uyulmasını isteyen Aras, “Rehavete düşmeyelim” diye konuştu.



Haftada dört sefer



Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum-Datça arası feribot seferlerini artırdı. Daha önce günde 2 sefer düzenlenen Bodrum-Datça arasında yolcuların talebi üzerine sefer sayısı 4’e çıkarıldı. Sefer saatleri, karşılıklı olarak her gün 09.00-12.00-15.00 ve 18.00 şeklinde düzenlendi.