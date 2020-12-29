BİST1.4390.93EURO9.08-0.14USD7.43-0.08ALTIN448.29-2.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Endonezya’dan deprem yardımı
    ABONE OL
    29.12.2020 - 00:03 |

    Endonezya’dan deprem yardımı

    Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhamad Igbal, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti.

    Endonezya’dan deprem yardımı

    Sandal’ın, Atatürk’ün ‘Nutuk’ kitabını hediye ettiği diplomat, depremden etkilenen vatandaşa gıda desteğinde bulundu. Bayraklı ve Endonezya arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde de bulunulduğunu belirten Sandal, “İki ülke arasındaki dostluk bağlarının projelerle desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardık” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

    28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

    AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

    Sıradaki Haber