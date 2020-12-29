Endonezya’dan deprem yardımı

Sandal’ın, Atatürk’ün ‘Nutuk’ kitabını hediye ettiği diplomat, depremden etkilenen vatandaşa gıda desteğinde bulundu. Bayraklı ve Endonezya arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde de bulunulduğunu belirten Sandal, “İki ülke arasındaki dostluk bağlarının projelerle desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardık” dedi.