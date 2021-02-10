Enerji saçıyor

Dokuz yıl önce babasını, dört yıl önce de babaannesini kaybeden Tabak, yaşadığı tüm zorluklara rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmiyor. Tek katlı evinde yalnız yaşayan, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’nda seramikten hediyelik eşyalar yapan Tabak, “Seramik sanatında daha iyi şeyler yapmak için çabalıyorum, iyi bir usta olma hayaliyle de işime dört elle sarılıyorum” dedi.