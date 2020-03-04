Enerji Zirvesi’nde GDZ Elektrik damgası

Zirvede, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, ‘Elektrik Sektörünün Bugünü, Yarını’ başlıklı konuşma yaptı, elektriğin depolanma sorunu için dünya çapında yapılan çalışmalardan bahsetti, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelin değerlendirilmesinin önemini vurguladı.



Öğrenci projelerine tam destek



Gelecekte elektrik sektöründeki en önemli gündemlerden birinin elektrikli araçlar olacağını belirten Yüksel, “Elektriğin depolaması, elektrikli araçların gelişimini de etkileyen çok önemli unsurlardan biri haline gelecek. Bu kapsamda geleceğin mühendislerine çok iş düşecek dağıtım sektöründe yer almak isteyen öğrencilerimizi her zaman destekleyeceğiz” dedi.