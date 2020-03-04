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    HaberlerEge Haberleri Enerji Zirvesi’nde GDZ Elektrik damgası
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    04.03.2020 - 00:01 |

    Enerji Zirvesi’nde GDZ Elektrik damgası

    Ege Bölgesi’nde enerji sektörü için önemli etkinliklerden biri olan İzmir Enerji Zirvesi Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

    Enerji Zirvesi’nde GDZ Elektrik damgası

    Zirvede, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, ‘Elektrik Sektörünün Bugünü, Yarını’ başlıklı konuşma yaptı, elektriğin depolanma sorunu için dünya çapında yapılan çalışmalardan bahsetti, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelin değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

    Öğrenci projelerine tam destek

    Gelecekte elektrik sektöründeki en önemli gündemlerden birinin elektrikli araçlar olacağını belirten Yüksel, “Elektriğin depolaması, elektrikli araçların gelişimini de etkileyen çok önemli unsurlardan biri haline gelecek. Bu kapsamda geleceğin mühendislerine çok iş düşecek dağıtım sektöründe yer almak isteyen öğrencilerimizi her zaman destekleyeceğiz” dedi.

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