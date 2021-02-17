Enflasyona karşı birlik mesajı

Enflasyona dair mücadeleyi ise yalnızca TCMB kapsamında düşünemeyiz, geniş bir perspektifte çözüme ihtiyaç var” diye konuştu.

Destekler devam etmeli

Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol ise, “Reform çalışmaları var. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bu performansın devam etmesi bence önümüzdeki dönemde, aylarda istediğimiz sonuçları almakta yardımcı olacaktır. Büyüme eğilimi dengesiz bir dağılımı beraberinde getirirken gelir dağılımında sorunların derinleşmeye devam ettiğini göreceğiz. Bu nedenle de aslında ekonomiye verilen desteklerin bir sürede daha devam etmesi gerekebilecek” diye konuştu.