17.02.2021 - 00:04 |
Enflasyona karşı birlik mesajı
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Alternatif Bank yetkilileri ile gerçekleştirdiği “Ekonomi Gündemi & Dış Ticaret” webinarı ile ekonomiyi masaya yatırdı. Merkez Bankası’nın son kararlarının ekonomideki olumsuz havayı dağıtmaya başladığını belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Politika faizinin artırılmasını olumlu algılayan piyasa, bir anlamda yükseliş havasını yakaladı. Yapılan iyileştirmelerin, yapısal reformlarla desteklenmesi halinde kalıcı iyileşmeler sağlanacaktır.
Enflasyona dair mücadeleyi ise yalnızca TCMB kapsamında düşünemeyiz, geniş bir perspektifte çözüme ihtiyaç var” diye konuştu.
Destekler devam etmeli
Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol ise, “Reform çalışmaları var. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bu performansın devam etmesi bence önümüzdeki dönemde, aylarda istediğimiz sonuçları almakta yardımcı olacaktır. Büyüme eğilimi dengesiz bir dağılımı beraberinde getirirken gelir dağılımında sorunların derinleşmeye devam ettiğini göreceğiz. Bu nedenle de aslında ekonomiye verilen desteklerin bir sürede daha devam etmesi gerekebilecek” diye konuştu.