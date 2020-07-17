Engel olanlara ceza

Proje kapsamında Whatsapp grubu oluşturuldu. Engelli vatandaşlar; engelli araç park yerlerini işgal eden, engelli rampaları önüne geçişi engelleyecek şekilde park eden araç ve sürücülerin yaptığı ihlali Whatsapp grubundan trafik ekiplerine bildirecek. Ekipler de anında müdahale edecek.