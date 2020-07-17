17.07.2020 - 00:02 |
Engel olanlara ceza
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanlığı işbirliğiyle, Engelleri Birlikte Aşıyoruz projesi başlatıldı.
Proje kapsamında Whatsapp grubu oluşturuldu. Engelli vatandaşlar; engelli araç park yerlerini işgal eden, engelli rampaları önüne geçişi engelleyecek şekilde park eden araç ve sürücülerin yaptığı ihlali Whatsapp grubundan trafik ekiplerine bildirecek. Ekipler de anında müdahale edecek.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.