‘Engel sadece zihinlerdedir’

Dünya Engelliler Günü’nde Egeli başkanlar, “Hep birlikte engelsiz bir dünya yaratalım” mesajı verdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’ta engelli her hemşerimizin, her zaman yanındayız ve desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz, çünkü biz büyük bir aileyiz” dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, engelli vatandaşların ekonomik, sosyal ve siyasi alanda eşit haklara sahip olması için çalıştıklarını söyledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırabiliriz” diye konuştu.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Zihnimizdeki engelleri kaldırmadıkça hiçbir yasa, uygulama engelli kardeşlerimizin yaşadıkları zorlukları gideremez” şeklinde konuştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle hizmetlerimizi planlıyoruz” ifadesini kullandı. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlayıp, engelleri ortadan kaldırmayı öncelikli sorumluluklarımız arasında görmeliyiz” dedi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise mesajında, herhangi bir engeli olmayan birinin, bir gün engelli olabileceği düşüncesini unutmaması gerektiğini vurguladı.