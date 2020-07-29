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    HaberlerEge Haberleri Engel tanımadı birinci oldu
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Engel tanımadı birinci oldu

    Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi, doğuştan yüzde 60 görme engelli Halid Oğuz Serçe, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi alanında 503 puanla birinci oldu.

    Engel tanımadı birinci oldu

    Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi, doğuştan yüzde 60 görme engelli Halid Oğuz Serçe, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi alanında 503 puanla birinci oldu. Serçe, eşit ağırlık alanında da Türkiye ikincisi olarak gurur yaşattı. Doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu söyleyen Serçe, “Engelim nedeniyle çok yakından bakmadığım sürece net olarak göremiyorum. Ancak hem evde hem de okulumda engelime aldırmayıp çok çalıştım. Sürekli öğretmenlerime sorular sordum. Günde 11 saatimi derslere ayırdım” dedi. Serçe, psikoloji alanında yzmanlaşmak istediğini söyledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de telefonla Serçe’yi aradı, başarısını kutladı.

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