Engel tanımıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara’yı ziyaret etti, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kara, Buca’da belediye ortaklığıyla başlatılan “Engelsiz Tamir Atölyesi” projesinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Sertel, “Siz bütün engelleri aşmışsınız, olmaz denilenleri yapmaya başlamışsınız. Desteğe hazırım” şeklinde konuştu.