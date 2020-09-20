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    HaberlerEge Haberleri Engelli birey, üç aracı birden yaktı
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    20.09.2020 - 00:03 |

    Engelli birey, üç aracı birden yaktı

    Karşıyaka’da 1’i minibüs 3 aracı kundakladığı öne sürülen zihinsel engelli kişi, gözaltına alındı.

    Engelli birey, üç aracı birden yaktı

    Yalı Mahallesi’nde park halindeki minibüsün yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın, yandaki arabaya da sıçradı. Her 2 araçta kullanılamaz hale geldi. Şemikler Mahallesi’nde de yine park halindeki aracın yandığı ihbarı alındı. Ekipler, otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti, kaçmaya çalışan zihinsel engelli kişiyi de yakaladı. l AA

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