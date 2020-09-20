Engelli birey, üç aracı birden yaktı

Yalı Mahallesi’nde park halindeki minibüsün yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın, yandaki arabaya da sıçradı. Her 2 araçta kullanılamaz hale geldi. Şemikler Mahallesi’nde de yine park halindeki aracın yandığı ihbarı alındı. Ekipler, otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti, kaçmaya çalışan zihinsel engelli kişiyi de yakaladı. l AA