Engelli bireylere özel indirimli cihaz sunuyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımında teknoloji kullanımı önemli rol oynuyor.

Biz de dijitalleşme ve erişilebilirlik alanlarında sahip olduğumuz deneyimle doğru cihazları doğru kişilere dijital kanallarımızdan en uygun koşullarda ulaştırıyoruz.”