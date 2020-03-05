05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Engelli bireylere özel indirimli cihaz sunuyor
Vodafone, engelli ve sosyal dezavantajlı müşterileri için geliştirdiği “Teknolojide Engel Yok” kampanyası kapsamında Vodafone faturalı hat sahibi olan engelli bireyler, halihazırdaki limit puanları dahilinde TCL Plex, Huawei ve Samsung akıllı telefonların belli modellerini indirimle ve 12 aylık taahhütle satın alabilecek.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
“Engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımında teknoloji kullanımı önemli rol oynuyor.
Biz de dijitalleşme ve erişilebilirlik alanlarında sahip olduğumuz deneyimle doğru cihazları doğru kişilere dijital kanallarımızdan en uygun koşullarda ulaştırıyoruz.”
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.