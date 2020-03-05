BİST110.7850EURO6,790,32USD6,090,26ALTIN320,16-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Engelli bireylere özel indirimli cihaz sunuyor
    ABONE OL
    05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Engelli bireylere özel indirimli cihaz sunuyor

    Vodafone, engelli ve sosyal dezavantajlı müşterileri için geliştirdiği “Teknolojide Engel Yok” kampanyası kapsamında Vodafone faturalı hat sahibi olan engelli bireyler, halihazırdaki limit puanları dahilinde TCL Plex, Huawei ve Samsung akıllı telefonların belli modellerini indirimle ve 12 aylık taahhütle satın alabilecek.

    Engelli bireylere özel indirimli cihaz sunuyor

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
    “Engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımında teknoloji kullanımı önemli rol oynuyor.
    Biz de dijitalleşme ve erişilebilirlik alanlarında sahip olduğumuz deneyimle doğru cihazları doğru kişilere dijital kanallarımızdan en uygun koşullarda ulaştırıyoruz.”

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A 101 aktüel katalog bugün! A 101 5 Mart (bu hafta)

    A 101 aktüel katalog bugün! A 101 5 Mart (bu hafta)

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber