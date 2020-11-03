Engelli çocukların altın kalpli abisi

Televizyonda yayımlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı bilgi yarışmasına katılan, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Abdurrahman Alper Patır, kazandığı 30 bin liralık ödülü engelli çocukların yararına kullanacağını açıkladı.



Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olan ve uzun yıllar profesyonel olarak basketbol oynayan Abdurrahman Alper Patır, 2017 yılında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir müzenin bahçesinde, üzerine ağaç dalı düşmesi sonucu 35 gün yoğun bakımda kalmıştı. Omurilik felci nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren, 39 yaşındaki Patır, 3 sezondur Pamukkkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyiyor. Bir çocuk babası olan Patır, yarışmada başarılı bir performans sergiledi, 9. soruda çekildi, 30 bin lira para ödülü kazandı. Örnek bir davranışta bulunan Patır, kazandığı para ödülüyle engelli çocuklara tekerlekli sandalye sağlamaya çalışacağını açıkladı. Şu anda özel bir hastanede hasta iletişim koordinatörü olarak çalışan Abdurrahman Alper Patır’ın bu davranışı takdir topladı. Patır’ın formasını giydiği Pamukkale Belediyespor, 2020-2021 sezonunda 3. Lig A Grubu’nda mücadele edecek.