Engelli gence akülü sandalye

Yunusemre Belediyesi, Kozaklar Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Selma Çağhanlı’nın akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı. Çağhanlı’ya akülü sandalyesini Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi teslim etti. Çağhanlı, akülü sandalye ile kendisinin ve ailesinin hayatının kolaylaşacağını dile getirdi, “İsteğime duyarsız kalmayan başkanımıza ve hayırseverlere teşekkür ederim” dedi. Başkan Çerçi de, sosyal yardım projelerini önemsediklerini belirtti, bu konuda en büyük destekçileri olan hayırseverlere teşekkür etti.