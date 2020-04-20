20.04.2020 - 00:03 |
Engelli gence Vefa Grubu’ndan sürpriz
ÇANAKKALE’NİN Biga ilçesinde yaşayan engelli Ahmet Caner Kurtçunun (26), doğum günü Vefa Sosyal Destek Grubu Biga Belediyesi ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.
Ekiplerin, mumları yakarak doğum gününü kutladığı Kurtçu çok mutlu oldu. Anne Naide Kurtçu da, Başkan Bülent Erdoğan ve ekiplere çok teşekkür etti. l DHA
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.