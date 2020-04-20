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    HaberlerEge Haberleri Engelli gence Vefa Grubu’ndan sürpriz
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    20.04.2020 - 00:03 |

    Engelli gence Vefa Grubu’ndan sürpriz

    ÇANAKKALE’NİN Biga ilçesinde yaşayan engelli Ahmet Caner Kurtçunun (26), doğum günü Vefa Sosyal Destek Grubu Biga Belediyesi ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.

    Engelli gence Vefa Grubu’ndan sürpriz

    Ekiplerin, mumları yakarak doğum gününü kutladığı Kurtçu çok mutlu oldu. Anne Naide Kurtçu da, Başkan Bülent Erdoğan ve ekiplere çok teşekkür etti. l DHA

    Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.
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