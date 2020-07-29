BİST1.1530.00EURO8.170.47USD6.940.18ALTIN436.511.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Engelli yolunda araç istemiyorum’
    ABONE OL
    29.07.2020 - 07:00 |

    ‘Engelli yolunda araç istemiyorum’

    Bayraklı Belediyesi, 24 mahalleyi pırıl pırıl yaptı. Her gün bir mahalleye giden Başkan Serdar Sandal, engelli yollarına park eden araçların kaldırılmasını istedi

    ‘Engelli yolunda araç istemiyorum’

    Bayraklı’da, Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi, yabani otlar tıraşlanıp süpürüldü, çöp kutuları elden geçirildi. 24 mahalledeki uygulamada; yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları da yapıldı. İlçenin her mahallesinin tamamen temizlenmesi için esnafa da uyarılarda bulunuldu.
    Cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerine son verilmesi, engelli yollarına park eden araçların kaldırılmasını istendi.
    Ekiplerin birçok mahalledeki çalışmalarını yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizin her köşesini baştan sona temizleyip dezenfekte ettik.
    24 mahallemizin tamamında aynı çalışmayı uyguladık. Temiz bir Bayraklı yaratmak ve ilçemizi bu şekilde korumak istiyoruz. Çünkü, Bayraklı en iyisine, en güzeline layık. Bayraklı hepimizin” dedi.

    Kahramanmaraş'ta feci kazaKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Sıradaki Haber