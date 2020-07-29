‘Engelli yolunda araç istemiyorum’

Bayraklı’da, Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi, yabani otlar tıraşlanıp süpürüldü, çöp kutuları elden geçirildi. 24 mahalledeki uygulamada; yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları da yapıldı. İlçenin her mahallesinin tamamen temizlenmesi için esnafa da uyarılarda bulunuldu.

Cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerine son verilmesi, engelli yollarına park eden araçların kaldırılmasını istendi.

Ekiplerin birçok mahalledeki çalışmalarını yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizin her köşesini baştan sona temizleyip dezenfekte ettik.

24 mahallemizin tamamında aynı çalışmayı uyguladık. Temiz bir Bayraklı yaratmak ve ilçemizi bu şekilde korumak istiyoruz. Çünkü, Bayraklı en iyisine, en güzeline layık. Bayraklı hepimizin” dedi.