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    HaberlerEge Haberleri ‘Engelliler için harcamalıyız’
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    27.12.2020 - 00:02 |

    ‘Engelliler için harcamalıyız’

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, araçlarını engelli yerine park edenlere kesilen trafik cezası gelirlerinin, engelli vatandaşlara harcanması için kanun teklifi hazırladı.

    ‘Engelliler için harcamalıyız’

    Kılıç’ın, Meclis Başkanlığı’na sunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile araçlarını engelli yerine park edenlerin, normal trafik cezasının iki katı olarak ödedikleri 264’er liralık ceza gelirlerinin tamamının engelli vatandaşlar için harcanması öngörülüyor.

    Desteklenmeleri şart

    Kılıç, engellilerin istihdam sorunları nedeniyle geçimlerini teminde dahi zorluklar yaşadığına işaret ettiği gerekçede, “Engelli bireyler, birçok insanın varlığına alıştığı ve kolaylıkla ulaşabildiği sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde birtakım bariyerlerle karşılaşıyor. Bu nedenle de onların toplum ve devlet tarafından desteklenmeye ihtiyaçları var” ifadelerine yer verdi.

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