Engellilere dört otobüs

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı meclisi Çandarlı Kalesi’nde yapıldı. Başkan Soyer, dört otobüsün yalnızca engellilere hizmet vereceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci oturumu Dikili’deki tarihi Çandarlı Kalesi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de bir ilke daha imza atacaklarını ve yalnızca engellilere hizmet verecek dört özel yapım otobüsü İzmir’e kazandıracağını duyurdu. Soyer, “Toplu ulaşım olanaklarını ve konforunu artırma hedefiyle çalışırken bir yandan da yaya, bisikletli ve engelli ulaşım olanaklarını artırmaya gayret ediyoruz. Bu dört yeni özel yapım otobüs, diğer 364 otobüsümüzle birlikte kentimize teslim edilecek. Böylelikle yeni aldığımız 447 aracın sayısı 451’e ulaşacak. Her biri 7’şer tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip bu otobüslerimiz sayesinde engelli hemşerilerimizin toplu ulaşımdan yararlanma olanağı çok çok artacak. Bunların servis güzergâhlarını ve çalışma saatlerini engelli derneklerimizle birlikte planlayacağız” dedi.

Su sorunu kalmayacak

İlk döneminde İzmir’e 500 yeni otobüs kazandırma sözü verdiğini kaydeden Soyer, “2.5 yıl gibi kısa bir sürede, söz verdiğimiz otobüslerin tamamına yakınını almış olacağız. Bunu hızlandırmamızın en temel nedeni, toplu ulaşımda çok daha konforlu bir hizmet sunmak” diye konuştu. Mecliste, Dikili’de yaşanan su sıkıntısı da dile getirildi. Soyer, “İçme suyu yatırımlarımız tamamlanıyor. Önümüzdeki yaz Dikili’ye su sorunu yaşatmayacağız” ifadesini kullandı.

Çevre dostu tesise onay

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama’da 2011 yılında hizmete aldığı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üreten bir tesis kurmak için hazırladığı Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi projesine onay geldi. Ayrıştırma ve biyometanizasyon ünitelerinde işlenemeyen atıklar elektrik enerjisine dönüşecek. Tesis yaklaşık 14 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak.

Başvuru zamanı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi kapsamında düzenlediği ‘10 Dakika Engelli’ konulu ulusal kısa film yarışmasına başvurular başladı. Engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekerek bu konuda duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlayacak yarışmaya katılım için son tarih 9 Nisan 2021. Sonuçlar 7 Mayıs 2021’de açıklanacak, ödül töreni ise 27 Mayıs’ta yapılacak.