29.08.2020 - 00:02 |
Engellilere ücretsiz tedavi
Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile özel bir diş polikliniği arasında engelli bireylerin diş ve ağız sağlığı hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi için protokol imzalandı.
Protokole göre; engelli bireyler diş temizleme, çekimi, kanal tedavisi ile dolgu gibi işlemlerini poliklinikte ücretsiz olarak yaptırabilecek. Protez, implant ve genel cerrahi gerektiren işlemlerde de Türk Diş Hekimleri Birliği’nin belirlediği liste fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, denetim ve gözetim faaliyetini daha hızlı yapabilmeleri amacıyla 2 yeni motosiklet ile 7 elektrikle çalışan ginger aldı.