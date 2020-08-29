Engellilere ücretsiz tedavi

Protokole göre; engelli bireyler diş temizleme, çekimi, kanal tedavisi ile dolgu gibi işlemlerini poliklinikte ücretsiz olarak yaptırabilecek. Protez, implant ve genel cerrahi gerektiren işlemlerde de Türk Diş Hekimleri Birliği’nin belirlediği liste fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, denetim ve gözetim faaliyetini daha hızlı yapabilmeleri amacıyla 2 yeni motosiklet ile 7 elektrikle çalışan ginger aldı.