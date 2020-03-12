Engellinin tamir derdi olmayacak

Belediye, Buca Engelliler Derneği işbirliğiyle ilçedeki tekerlekli sandalye kullanan engelliler için tamir istasyonu kurdu. Akülü tekerlekli sandalyeleri, istihdam edilen uzman tamir edecek.

Engelli dostu kent olmak için önemli adımlar atan Buca Belediyesi, ilçede akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli yurttaşlara yönelik destek tamir hizmeti başlattı, tamir istasyonunda bu yönde uzman bir personeli de istihdam etti. ‘Asla yolda kalmayacaksın’ sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olacak proje hakkında konuşan Başkan Erhan Kılıç, engelsiz projelerin devam edeceğini vurguladı.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Buca Engelliler Derneği’nde kurulan tamir atölyesi, akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin olası arızalarına müdahale edecek.

“Asla yolda kalmayacaksın” sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımında yetkin bir personel, belediye bünyesinde görevlendirildi; atölyeye tamir ekipmanı alındı. Gün içinde akünün bitmesi, lastiğin patlaması, kumanda arızası gibi çeşitli nedenlerle hiç beklenmedik zamanda yolda kalan engelli vatandaşlar, arıza anında merkezin 0538 848 36 87 numaralı telefonunu arayıp ücretsiz olarak yardım isteyebilecek.

Merkez, rutin bakım ve onarımları da ücretsiz olarak yapacak. Tekerlekli sandalyeliler, mesai saatleri içinde merkeze giderek bakımlarını yaptırıp olası bir arızanın da önüne geçebilecek. Engelliler, arızalı parçalarını temin ettikten sonra değişimlerini de merkezde ücretsiz olarak yaptırabilecek.

‘Olmazsa olmazımız’

Buca’nın tamamen engelsiz bir kent olması için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İzmir’in en büyük ilçesinde yaşıyoruz. Olmazsa olmazlarımızdan biri, engelli hemşehrilerimiz. Engellilerimizin yolundaki taşları hep birlikte kaldıracağız” dedi.

Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara da, “Akülü tekerlekli sandalyeli engellilerimiz araçları arıza yaptığında, yolda kaldığında taksiye, otobüse binemiyordu. Şimdi belediyemizle birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. Yardım hattımızı arayan engellilerin arızaları giderilecek” diye konuştu.