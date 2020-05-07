07.05.2020 - 00:01 |
Engelsiz akademide online ders başladı
Merkezefendi Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen Engelsiz Yaşam Akademisi’nde online eğitim başladı.
Salgın döneminde öğrencilerin ve velilerin eğitimlerinin aksamaması için başlatılan online eğitimlere, 110 öğrenci katıldı. Eğitimlerde, Gönüllü eğitmenler tarafından fizik tedavi, çeşitli etkinlikler, spor, halk oyunu ve dans, dengeli beslenme ve ritim eğitimi veriliyor.
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