Engelsiz akademide online ders başladı

Salgın döneminde öğrencilerin ve velilerin eğitimlerinin aksamaması için başlatılan online eğitimlere, 110 öğrenci katıldı. Eğitimlerde, Gönüllü eğitmenler tarafından fizik tedavi, çeşitli etkinlikler, spor, halk oyunu ve dans, dengeli beslenme ve ritim eğitimi veriliyor.