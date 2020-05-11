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    11.05.2020 - 00:03 |

    Engelsiz Gaziemir

    Engelsiz Gaziemir

    Gaziemir Belediyesi, “Engelsiz Gaziemir” için yaşama geçirdiği çalışmalarla, engellilerin sosyal hayata katılmasını sağlıyor. 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamında toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Halil Arda, “Hizmet noktalarımızı özel olarak tasarlıyoruz. İzmir Büyükşehir tarafından, engelli bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştıran mekân ve araçlara verilen “Kırmızı Bayrak” için gün sayıyoruz” dedi.

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