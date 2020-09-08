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    08.09.2020 - 00:10 |

    Engelsiz proje Türkiye’ye örnek

    Buca Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Engelsiz Tamir İstasyonu bugüne kadar 135 engelli vatandaşa ücretsiz yol yardım ve tamir hizmeti sundu

    Engelsiz proje Türkiye’ye örnek

    Buca Belediyesi’nin Buca Engelliler Derneği işbirliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği ‘Engelsiz Tamir İstasyonu’ projesi, açıldığı günden bugüne 135 engelli vatandaşı yolda bırakmadı. Projede, daha hızlı hizmet verebilmek için üç elektrikli scooter daha devreye sokuldu. Buca Engelliler Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren, ücretsiz acil yol yardım ve tamir hizmeti sunan istasyonla, engellilerin yolda kalma korkusu son buldu.

    Engelli vatandaşlar, yol yardım hizmetinin yanı sıra çok yüksek bedellere mal olan bakım ve onarım işlemlerini de Engelsiz Tamir İstasyonu’nda yaptırma fırsatı yakaladı. Sadece Buca’dan değil İzmir genelinden çok fazla talep ve övgü aldıklarını ifade eden Dernek Başkanı Harun Kara, “Engelli servis araçlarımız Buca’daki tüm engellilere hizmet veriyor. Olaylara daha hızlı müdahale edebilmek üzere 3 tekerlekli scooter aldık. Teknik personelimiz bu araçla olaya direk gidip müdahale edebiliyor. İstasyonumuz Türkiye’de sayılı olan Avrupa üretimi araçların da bakımını gerçekleştirebiliyor” dedi. Başkan Erhan Kılıç da, “Artık engellilerin yolda kalma korkusu son buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

     

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