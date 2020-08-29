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    29.08.2020 - 00:04 |

    Engelsiz üniversite

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) YÖK’ün düzenlediği ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde, Mekanda Erişilebilirlik dalında 2, Eğitimde Erişilebilirlik dalında 1 bayrak ödülünü teslim aldı.

    Engelsiz üniversite

    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Sabancı Kültür Sarayı ‘Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı’, Buca Eğitim Fakültesi ‘Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı’, Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı ile Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı ‘Engelsiz Program Nişanı’na layık görüldü. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Amacımız, üniversitemizin imkanlarına erişimi kolaylaştırmak” dedi.

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