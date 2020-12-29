Engelsiz ve sağlıklı nice yıllara

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı; Bodrum Genç Kızılay Derneği, JCI Bodrum, American Hospital The Bodrum Cup Sosyal Sorumluluk Komitesi ve BESİAD Bodrum’un destekleriyle çevrimiçi yeni yıl kutlaması düzenledi.

Vakfın destekçilerinin yeni yıl mesajları, öğrencilere sundukları hediyelerin açılış merasimi ve yine öğrencilerle konuk sanatçıların seslendirdiği şarkılarla süren etkinlik, yılbaşı çekilişi ile sona erdi.

Vakfın engellilerin özel eğitim ve rehabilitasyon ile hayatın içinde yer almaları için örnek gösterilen çeşitli projeler hayata geçirdiğini belirten Başkan İbrahim Akkaya, “Kocaman ailemize dahil olan, el veren, emek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Engelsiz, sevgi dolu, sağlıklı nice güzel yıllara” diye konuştu.