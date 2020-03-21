Engelsiz Yaşam nisanda

Her yaştan zihinsel engelli ve otizmli birey, 7 dönümlük alanda kurulan Konak Engelsiz Yaşam Köyü ile hem özel eğitim, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti alacak, hem de istihdama katılacak.

23 yaş üstüne de açık

Ailelere de ücretsiz psikososyal destek sağlanacağını söyleyen Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, “Proje ‘Nar Taneleri Sosyal Yaşam Merkezi’ adıyla 2018 yılında İzmir Kalkınma Ajansı’na sunuldu. Konak Belediyesi ile Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı arasında imzalanan sözleşme ile sona yaklaştık. Çocukları engelli tanısı alan aileler bize başvurabilecek. Ayrıca ülkemizde 23 yaş üzeri zihinsel engelli ve otizmli çocuklar devletin tam zamanlı özel eğitim okullarından yararlanamıyor. Biz, bu çocukların evden çıkmasını sağlayarak tam zamanlı olarak özel ve meslek eğitimi almalarını sağlayacağız. Narlıdere’deki Nar Taneleri Engelsiz Yaşam Evi’nde aileler, gece 24.00’a kadar çocuklarını bize bırakabiliyorlar. Burada da aynı modeli uygulayacağız” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA