İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde, Valilik Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, engelli dernekleri, engelli vatandaşlar, öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımıyla ‘Engelsiz Yürekler Platformu’nun şemsiyesi altında, ‘Engellilik ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’ ortak paydasında projeler geliştirmek üzere bir panel düzenlendi. Açılışta Tıp Fakültesi öğrencileri ‘Engelsiz Yürekler Platformu: Parmaklarım Sesim Olsun’ projesi kapsamında öğrendikleri işaret diliyle İstiklal Marşı’na eşlik etti. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, valilikle imzaladıkları iş birliği protokolüyle güzel projelere imza attıklarını belirtti. Tunçsiper, bünyelerinde 63 öğrenci topluluğu bulunduğunu ve bundan sonraki dönemde yeni planlanacak ortak sosyal sorumluluk projelerinin eğitim ve çalıştaylarla geliştirileceğini söyledi, “Eylül 2020’de planladığımız sosyal sorumluluk festivalinde bitmiş projelerin yetkin bir jüri tarafından değerlendirilerek kazanan projenin ödüllendirileceğini belirtti.