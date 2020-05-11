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    HaberlerEge Haberleri ‘Engin hoşgörüleriyle bizi aydınlatıyorlar’
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    11.05.2020 - 00:02 |

    ‘Engin hoşgörüleriyle bizi aydınlatıyorlar’

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    ‘Engin hoşgörüleriyle bizi aydınlatıyorlar’

    Annelerin her daim hürmetlerin en büyüğünü hak ettiğine dikkat çeken Kırkpınar, “Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren, engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, hayat şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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