11.05.2020 - 00:02 |
‘Engin hoşgörüleriyle bizi aydınlatıyorlar’
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Annelerin her daim hürmetlerin en büyüğünü hak ettiğine dikkat çeken Kırkpınar, “Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren, engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, hayat şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.