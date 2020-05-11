‘Engin hoşgörüleriyle bizi aydınlatıyorlar’

Annelerin her daim hürmetlerin en büyüğünü hak ettiğine dikkat çeken Kırkpınar, “Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren, engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, hayat şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.