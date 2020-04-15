Enginar Festivali evlere taşınıyor

Bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivali’nin iptal edilmesinin ardından üreticinin mağdur olmaması için Urla Kaymakamlığı, belediye, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Urla Ziraat Odası harekete geçti. Urla’nın meşhur sakız enginarlarının üreticiden alınarak internet üzerinden online ya da telefon siparişiyle kargolanarak satışa sunulduğunu açıklayan Urla Kaymakamı ve Başkan Vekili Önder Can, “Hem enginarların tarlada kalmaması hem de enginar üreticilerinin mağdur olmaması için bu yıl böyle bir karar aldık. Vatandaşlarımız gelemiyorsa, enginarları biz onların sofralarına gönderelim diye düşündük” dedi. Can, belediye şirketi URİT’in internet sitesi ‘urladansoframa.com’dan ve 754 45 32 numaralı telefondan sipariş verilebileceğini söyledi.