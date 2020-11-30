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    30.11.2020 - 00:02 |

    Enkaz, çocuk parkı olsun

    Enkaz, çocuk parkı olsun

    İZMİR’i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda, Yücel Ailesi’ne mensup Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Çocuklarını ve kayınvalidelerini kaybetmenin acısını yaşayan Emine Yücel ile Nilay Yücel, apartmanının bulunduğu alanın çocuk parkı yapılmasını istediklerini söyledi.

     Lena ve Vera kardeşlerin annesi Nilay Yücel de, çağrıyı yineledi. 2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Nilay Yücel de sevdiklerine mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu yere çocuk parkı yapılmasını istedi. Arife Yücel’in halasının kızı olduğunu belirten Tayfun Yücel de, annelerin çalışması nedeniyle çocuklara babaannelerinin baktığını söyleyerek, acılarının çok taze olduğunu dile getirdi. Tayfun Yücel, “Üzerinden birkaç hafta geçince unutulmaya yüz tutuyor. Depremde toplam 117 kişi öldü, 37’si bu apartmanda. Yani 3’de biri bu apartmanda olduğu için sadece benim akrabalarım açısından değil, diğer canların da burada anılması için bir park ve depremzedeleri temsil edecek bir anıt yapılmasını talep ediyoruz. Tüm apartman sakinleri böyle istiyor” diye konuştu. - DHA

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