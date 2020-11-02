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    HaberlerEge Haberleri ‘Enkazların etrafında kalabalık oluşturmayın’
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    02.11.2020 - 07:00 |

    ‘Enkazların etrafında kalabalık oluşturmayın’

    İzmir’de yaşanan depremin ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri acil durum butonuna bastı.

    ‘Enkazların etrafında kalabalık oluşturmayın’

    İzmir’de yaşanan depremin ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri acil durum butonuna bastı. İlçelerde kriz masaları oluşturuldu, evlerine giremeyen vatandaşlar için toplanma alanlarına çadırlar kuruldu.
    Vali Yavuz Selim Köşer, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için bazı ilçelerde Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturulduğunu duyurdu. Vali Köşer, talep ve şikayeti olan vatandaşların buralara müracaat etmesini istedi. Vali Köşger, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu.
    Ricada bulundu
    Vatandaşları enkaz bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyaran Köşger, “5417 Arama Kurtarma elemanı 758 araçla afet bölgesinde hassasiyetle bir çalışma yürütüyor. Sizden ricamız enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanız. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır” dedi.

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