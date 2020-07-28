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    HaberlerEge Haberleri ENSİA, dört yaşında
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    28.07.2020 - 07:00 |

    ENSİA, dört yaşında

    ENERJİ Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), dördüncü yaşına girdi.

    ENSİA, dört yaşında

    ENERJİ Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), dördüncü yaşına girdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, derneğin vizyonuna ulaşma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti, “Yenilenebilir enerji ekipmanlarının ülkemizde konuşlu şirketler tarafından üretilmesini, katma değer zincirinde ülkemizin daha fazla yer almasını hedefine sahip çıkıyoruz. Doğal kaynaklardan enerji üretirken kullanılan yüksek teknolojili makine ve ekipmanda ithalat oranımız yüzde 70’in üzerinde” dedi.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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