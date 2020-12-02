‘EnTaksi’ uygulaması tüm Türkiye’ye örnek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik’in “İstanbul’da Taksi Sektörünün Analizi Raporu”nda taksi taşımacılığında verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ne kadar doğru bir iş yaptıklarının bilimsel araştırmayla tescillendiğini açıkladı. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, “Taksiciliği dijital çağa taşıdığımız EnTaksi İzmir, hem teknolojik altyapısı hem de esnaf-kamu işbirliğinin eseri olması nedeniyle bir yıldan kısa sürede büyük alkış ve övgü topladı. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından Türkiye’ye örnek model olarak gösterilmişti. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip uygulamanın hayata geçmesinde bize destek veren başta Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.