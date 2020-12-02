BİST1.3253.25EURO9.45-0.01USD7.82-0.08ALTIN457.062.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘EnTaksi’ uygulaması tüm Türkiye’ye örnek
    ABONE OL
    02.12.2020 - 00:03 |

    ‘EnTaksi’ uygulaması tüm Türkiye’ye örnek

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği EnTaksi uygulaması, kısa sürede ses getirdi.

    ‘EnTaksi’ uygulaması tüm Türkiye’ye örnek

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik’in “İstanbul’da Taksi Sektörünün Analizi Raporu”nda taksi taşımacılığında verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ne kadar doğru bir iş yaptıklarının bilimsel araştırmayla tescillendiğini açıkladı. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, “Taksiciliği dijital çağa taşıdığımız EnTaksi İzmir, hem teknolojik altyapısı hem de esnaf-kamu işbirliğinin eseri olması nedeniyle bir yıldan kısa sürede büyük alkış ve övgü topladı. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından Türkiye’ye örnek model olarak gösterilmişti. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip uygulamanın hayata geçmesinde bize destek veren başta Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korona aşısı son durum: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek, ücretsiz mi?

    Korona aşısı son durum: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek, ücretsiz mi?

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

    Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

    Sıradaki Haber