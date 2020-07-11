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    HaberlerEge Haberleri Ergün’le Kula’ya yatırımı konuştular
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    11.07.2020 - 01:31 |

    Ergün’le Kula’ya yatırımı konuştular

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’tan oluşan Kula heyetini ağırladı.

    Ergün’le Kula’ya yatırımı konuştular

    Yatırım ve hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Ergün; asfaltlama, haşereyle mücadele, mezarlıklar ve içme suyu altyapısıyla ilgili olarak çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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