Erhan’a Alanya kancası

Alanya ekibinin sezon başında da Erhan için nabız yokladığı ancak sonuç alamayınca ara transfer dönemi için yeniden harekete geçtiği bildirildi. Altınordu’nun Karşıyaka’dan transfer ettiği file bekçisi, futbola Altay altyapısında başladı. Karşıyaka’da 4 sezon oynadıktan sonra son 2.5 sezondur Altınordu’da yer alan tecrübeli eldivenin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.