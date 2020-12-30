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    30.12.2020 - 00:00 |

    Erhan’a Alanya kancası

    TFF 1. Lig’de Play Off hattından çıkan Altınordu’nun kalecisi Erhan Erentürk’e Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’un talip olduğu öğrenildi.

    Erhan’a Alanya kancası

    Alanya ekibinin sezon başında da Erhan için nabız yokladığı ancak sonuç alamayınca ara transfer dönemi için yeniden harekete geçtiği bildirildi. Altınordu’nun Karşıyaka’dan transfer ettiği file bekçisi, futbola Altay altyapısında başladı. Karşıyaka’da 4 sezon oynadıktan sonra son 2.5 sezondur Altınordu’da yer alan tecrübeli eldivenin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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