Erik dalı söylerken polise yakalandılar

Mahalleyi gezerek para toplayan, aralarında 20 yaşından küçüklerin de olduğu 5 kişiyi görenler, sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için durumu polise bildirdi. 5 kişi darbuka çalarak ‘Erik dalı’ şarkısı söyledikleri sırada polis ekiplerince durduruldu. 20 yaşından küçük olan 2 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden diğer üçüne de sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. l DHA