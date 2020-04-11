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    HaberlerEge Haberleri Erik dalı söylerken polise yakalandılar
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    11.04.2020 - 03:05 |

    Erik dalı söylerken polise yakalandılar

    MANİSA’NIN Akhisar ilçesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında koyulan sosyal mesafe kuralına ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağına uymayarak, darbuka çalıp para toplayan 5 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

    Erik dalı söylerken polise yakalandılar

    Mahalleyi gezerek para toplayan, aralarında 20 yaşından küçüklerin de olduğu 5 kişiyi görenler, sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için durumu polise bildirdi. 5 kişi darbuka çalarak ‘Erik dalı’ şarkısı söyledikleri sırada polis ekiplerince durduruldu. 20 yaşından küçük olan 2 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden diğer üçüne de sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. l DHA

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