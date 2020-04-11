11.04.2020 - 03:05 |
Erik dalı söylerken polise yakalandılar
MANİSA’NIN Akhisar ilçesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında koyulan sosyal mesafe kuralına ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağına uymayarak, darbuka çalıp para toplayan 5 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.
Mahalleyi gezerek para toplayan, aralarında 20 yaşından küçüklerin de olduğu 5 kişiyi görenler, sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için durumu polise bildirdi. 5 kişi darbuka çalarak ‘Erik dalı’ şarkısı söyledikleri sırada polis ekiplerince durduruldu. 20 yaşından küçük olan 2 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden diğer üçüne de sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. l DHA
Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.