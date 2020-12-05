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    05.12.2020 - 07:00 | | AA

    Erişilebilir kent Fethiye

    Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafcı, engelli sandalye talebiyle başvuran vatandaşlara sandalyelerini evlerinde teslim etti.

    Erişilebilir kent Fethiye

    Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafcı, engelli sandalye talebiyle başvuran vatandaşlara sandalyelerini evlerinde teslim etti. Her engelli bireyin herkesle eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak dünyaya gelmediğini belirten Hoşafcı, şunları söyledi:
    3 Aralık yetmez
    “Engellilerin engelini kaldırmak için sadece 3 Aralık yetmez. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm değil.” Kentlerin engelli vatandaşlar için yaşanabilir hale getirilmesinin de önemli olduğunun altını çizen Hoşafcı, erişebilirliğin o kentte yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri, toplumsal yaşama katılabilmeleri için çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirleri içerdiğini kaydetti. l 

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