‘Erken doğum yapan anne umutsuz olmasın’

İZMİR Kent Hastanesi’nde 24 haftalık iken 700 gram ağırlığında doğan İdil bebek, 128 günü kuvözde geçirdikten sonra hayata tutundu. İkizi anne karnında ölünce enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalan İdil bebeğin annesi Halise Ayvaz (35), “Kızım bize çok şey öğretti, sabrı, şükretmeyi, sevginin gücünü fark etmemizi sağladı. O bir mucize bebek. O yüzden erken doğum yapan anneler umutsuzluğa kapılmasın” dedi.



İlaç firmasında biyokimyager olarak çalışan Halise Ayvaz, İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gördükten sonra, hamile olduğunu öğrendi. İkiz bebekleri olacağını öğrenen Ayvaz, müjdeli haberi eşi Anıl Ayvaz (35) ile paylaştı. 14. haftada beklenmedik bir sorun çıktı. İkizlerden erkek olan bebeğin anne karnında kalbi durdu. Ölen bebeğin rahim ağzında kalması, enfeksiyon riskini de beraberinde getirdi. Doğumun 24. haftada sezaryenle yapılmasına karar verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orçun Sezer, “İdil bebeği, 4 ayı aşkın bir süre misafir edip 2 kilo 560 gram olarak anne ve babasına teslim ettik” dedi.



‘İlham verdi’



Hamilelik sürecini anlatan anne Halise Ayvaz, “Sütümü sağıp 128 gün boyunca her gün kızıma getirdim. Onu 10 dakika bile görmek bana iyi geliyordu. Onun hayata tutunma gücü bize ilham verdi” diye konuştu.