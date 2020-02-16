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    16.02.2020 - 00:01 |

    Erken tanı uyarısı

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan sarı nokta hastalığının tedavisinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

    Erken tanı uyarısı

    Erakgün, özellikle 55 yaş sonrası ve cinsiyet farkı gözetmeksizin görülen sarı noktanın, ağrısız geliştiği için sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Hastalıkta beslenme tarzının değişmesi gerektiğini kaydeden Erakgün, “Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyvelerle birlikte balık tüketmelidir. Sigara ve alkolden de uzak durulmalıdır” diye konuştu.

    Göz içi iğneler

    Günümüzde göz içi iğnelerle hastalığın ilerleyişinin yüzde 60-70 oranında durdurulabildiğini kaydeden Erakgün, ileri vakalarda ise göz içine yerleştirilen teleskopik mercekle hastaların belli bir oranda görme kazanabildiğini ifade etti.

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