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    HaberlerEge Haberleri Erken teşhis farkındalığı
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Erken teşhis farkındalığı

    4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan stantlarda, hayat kurtaran bilgiler vatandaşla paylaşıldı

    Erken teşhis farkındalığı

    EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hastanemiz, onkolojik tedavide bölgenin ve ülkemizin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Merkezimiz de, vatandaşa yönelik aktiviteler yapıyor. Amacımız, hastalık ortaya çıkmadan önce erken teşhis edilip hızlıca önlem alınması” dedi.
    Hastanede kurulan stantta hasta ve hasta yakınlarına bilgi verdiklerini ve broşürler dağıttıklarını kaydeden EUKAM Müdürü Doç. Dr. Ayşe Caner de, erken tedavi edildiği takdirde kanserin bir kronik hastalık olduğunu dile getirdi. Pandemi sürecinin kanser hastalarını zor duruma soktuğunu sözlerine ekleyen Caner, “Mümkün olduğunca tedavilerini aksatmamaya çalıştık. Kanser hastaları en büyük risk grupları arasında yer alıyor. Sadece kanser hastaları değil, onlarla yakın temas içindekilerin de bu süreçte çok dikkatli olmaları gerekiyor” diye konuştu.

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