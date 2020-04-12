12.04.2020 - 00:00 |
Erler teslim edildi
ÇANAKKALE’DE 116. Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda vatani görevini yapacak olan 120 er, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konuk Evi’ndeki 14 günlük karantina sürelerini tamamlayıp, birliklerine gönderildi. l DHA
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.