Erler teslim edildi

ÇANAKKALE’DE 116. Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda vatani görevini yapacak olan 120 er, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konuk Evi’ndeki 14 günlük karantina sürelerini tamamlayıp, birliklerine gönderildi. l DHA