Ersoy ile Soyer’den mini turizm zirvesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Eroy ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir için el ele verdi. Video konferansla yapılan zirvede önemli kararlar alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile video konferans yöntemiyle mini bir turizm zirvesi yaptı. Soyer’in sosyal medya hesabından duyurduğu görüşmede İzmir’de salgın sonrası turizmin geleceğiyle ilgili olarak önemli kararlar alındı.

Buna göre, bakanlığın GoTurkey projesine Büyükşehir’in Visit İzmir dijital turizm portalı da dahil edilecek. Bakanlık, Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası listesini girmesi için destekte bulunacak ve İzmir’in tanıtımı için ortak çalışma yapılacak. Soyer, Bakan Ersoy İzmir Turizm ve Tanım Stratejisi planını da sundu ve Büyükşehir’in desteklediği kazı çalışmalarının tüm yıla yayılması kararı alındı.