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    12.03.2020 - 00:03 |

    Ersözlü’den yeni kitap

    Ersözlü’den yeni kitap

    Gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü; ‘Yeryüzü Misafiri’ adlı onuncu kitabını, 14 Mart Cumartesi günü Alsancak’ta Yakın Kitabevi’nde 15.00-18.00 arasında okurları için imzalayacak.    ‘Karakarga Yayınevi’nden çıkan kitap, birbirine bağlı 99 ayrı denemeden oluşuyor. İnsanı kendini sorgulamaya davet eden Ersözlü’nün kitabını, Karakarga Yayınevi, okurlarına değerli bir ‘Yaşam Rehberi’ olarak sunuyor.

    Yeryüzü Misafiri’nin arka kapağında; Ünal Ersözlü’nün, “Ey insan! Misafirsin. Kıymetini bil zamanının, her şeyin. Çok sev, âşık ol; öğren okumayı kâinat kitabını” sözleri yer alıyor.

    Dikkat çeken ‘Dört Gün Buda Üç Gün Zorba’dan sonra geçen yıl ‘Tanrı’nın Yaşam Kılavuzu’ adlı kitabıyla bizi, kaderimizle ilişkimizi güzelleştirmeye davet eden Ersözlü, bu kez yeryüzünde bir misafir olan insanı, kendine dönmeye çağırıyor. Şeyh Galip’in “Kendine iyi bak, çünkü âlemin özüsün sen” dizeleriyle açılan ‘Yeryüzü Misafiri’, âlemin özü olan insanın, kendini bilmekle neler yapabileceğine dair bir kitap. Ersözlü, filozof, sufi ve sanatçıların anlatılarından aldığı rüzgârı, yaşamı daha iyi yapma çabası için kullanıyor.

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