Ertelediği hayaline kavuştu

Saçlarını uzatıp bıyık bırakan ve rock müziğine yönelen Çakır, 83 şarkı yazdı, sözü ve müziği kendisine ait olan 13 şarkısına da klip çekti. Çocukluk hayalini, emeklilik yıllarında gerçekleştirdiğini dile getiren Çakır, “Müzik yapma isteği içimde hep vardı. Özellikle rock müziği yapmak, türküler söylemek yeni şarkılar yazmak istiyordum. Emekli olunca kendime geldim. İkinci bir hayata başladım. Hayallerim vardı, gerçekleştirmek için adım atmaya başladım” dedi. l DENİZ TOKAT DHA