Erzincan’a bank

Didim Belediye A.Deniz Atabay, Erzincan Sarıgüneyli Köyü’nde yaşayan vatandaşların bank isteğine kayıtsız kalmadı. Park Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde üretilen 5 takım banktan köye gönderildi. Banklardan dolayı teşekkür eden Sarıgüney Köyü Muhtarı Ali Düzgün, “Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a köylülerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan A. Deniz Atabay, “Vatandaşlarımıza hizmette sınır tanımıyoruz” dedi.