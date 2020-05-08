BİST98.399-0.18EURO7.700.25USD7.110.27ALTIN392.580.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ESBAŞ, her gün 3 bin can dostu besliyor
    ABONE OL
    08.05.2020 - 00:03 |

    ESBAŞ, her gün 3 bin can dostu besliyor

    ESBAŞ, her gün 3 bin can dostu besliyor

    Ege Serbest Bölgesi’ndeki (ESBAŞ) firmalara yemek üreten ESBAŞ Gıda İşletmeleri, üretim tesisinde besinlerin işlenmesinden ortaya çıkan organik gıda ürünlerini ve firmalardan kalan fazla yemekleri sağlıklı şekilde muhafaza ederek, aynı gün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği Menderes ve Seferihisar’daki hayvan barınaklarında tutulan yaklaşık 2 bin 500 sokak hayvanının beslenmesi için gönderiyor. Bu yiyeceklerle ayrıca Sarnıç’ta bulunan özel bir hayvan çiftliğindeki 30 büyükbaş, 150 küçükbaş ve yüzlerce kümes hayvanı da besleniyor. 

    Normal şartlarda günde 20 bin kişiye yemek üretildiğini, ancak pandemi nedeniyle bu sayının altında üretim yapıldığını belirten ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler, “Çevreyi koruma bilinciyle ‘Sıfır Atık Projesi’ni uyguluyoruz. Çevreyi korumaya çalıştığımız gibi, sosyal sorumluluk bilinciyle kentlerde insanların bakımına muhtaç hayvanları da koruyoruz. Bunun yanında çiftlikte bulunan hayvanlar yapay yemlerle beslenmekten kurtulmuş oluyor. Sağladığımız organik malzemelerin saman ile parçalanmasıyla oluşturulan yemlerle beslenen çiftlik hayvanlarının kiloları ile birlikte süt verimi ve kalitesinin de arttığına yönelik geri bildirimler almamız bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber