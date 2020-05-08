ESBAŞ, her gün 3 bin can dostu besliyor

Ege Serbest Bölgesi’ndeki (ESBAŞ) firmalara yemek üreten ESBAŞ Gıda İşletmeleri, üretim tesisinde besinlerin işlenmesinden ortaya çıkan organik gıda ürünlerini ve firmalardan kalan fazla yemekleri sağlıklı şekilde muhafaza ederek, aynı gün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği Menderes ve Seferihisar’daki hayvan barınaklarında tutulan yaklaşık 2 bin 500 sokak hayvanının beslenmesi için gönderiyor. Bu yiyeceklerle ayrıca Sarnıç’ta bulunan özel bir hayvan çiftliğindeki 30 büyükbaş, 150 küçükbaş ve yüzlerce kümes hayvanı da besleniyor.

Normal şartlarda günde 20 bin kişiye yemek üretildiğini, ancak pandemi nedeniyle bu sayının altında üretim yapıldığını belirten ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler, “Çevreyi koruma bilinciyle ‘Sıfır Atık Projesi’ni uyguluyoruz. Çevreyi korumaya çalıştığımız gibi, sosyal sorumluluk bilinciyle kentlerde insanların bakımına muhtaç hayvanları da koruyoruz. Bunun yanında çiftlikte bulunan hayvanlar yapay yemlerle beslenmekten kurtulmuş oluyor. Sağladığımız organik malzemelerin saman ile parçalanmasıyla oluşturulan yemlerle beslenen çiftlik hayvanlarının kiloları ile birlikte süt verimi ve kalitesinin de arttığına yönelik geri bildirimler almamız bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.