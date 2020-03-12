ESBAŞ koçlarıyla mesleğe hazırlık

ESBAŞ, sosyal sorumluluk kapsamında değişik meslek liselerinden toplamda 36 öğrenciye, kişisel gelişim ve iş yaşamlarına yönelik becerilerini geliştirmeleri için koçluk desteği veriyor.

9 ESBAŞ çalışanı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin düzenlediği ‘Meslek Lisesi Koçları Programı’nı tamamlayarak Koçluk Sertifikası’nı aldılar ve 2019 yılından itibaren gönüllü olarak öğrencilere yönelik eğitim programlarında yer almaya başladılar.

‘Görevden kaçınmayız’

Gönüllülük temelli olan bu program ile beraber, meslek liselerinde okuyan gençlerin kişisel ve iş yaşamına yönelik becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler, “Koçlarımız, profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan içerikleri kullanarak, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyorlar. ESBAŞ’a davet ettiğimiz öğrenciler, iş yaşamına dair somut örnekler görüyor. Gençlerin eğitimi ve mesleki yeterliliklerinin artırılması konusunda görev almaktan asla kaçınmıyoruz” dedi.