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    HaberlerEge Haberleri ESBAŞ, sıfır vaka ile iş başı yaptı
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    02.06.2020 - 07:00 |

    ESBAŞ, sıfır vaka ile iş başı yaptı

    Koronavirüs ile mücadele sürecini uyguladığı sıkı uygulama ve kontroller sayesinde sıfır vaka ile atlatan ESBAŞ, önlemlerle normalleşme dönemine girdi.

    ESBAŞ, sıfır vaka ile iş başı yaptı

    Koronavirüs ile mücadele sürecini uyguladığı sıkı uygulama ve kontroller sayesinde sıfır vaka ile atlatan ESBAŞ, önlemlerle normalleşme dönemine girdi.
    Süreci sorunsuz şekilde geçirdiklerini belirten ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “500 kişinin istihdam edildiği ESBAŞ’ta, ofislerimizde çalışan yoğunluğunu yarı yarıya azaltarak, aşamalı olarak işyerine dönüşlere başladık. ESBAŞ Food Court, ESBAŞ Restoran ve ESBAŞ Kafeterya’da masa aralıkları, sıra mesafe aralığı, yiyeceklerin güvenliği ve servis güvenliği gibi tüm şartlar yönetmeliğe uygun hale getirildi” dedi.
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    ESBAŞ’ın pandemi döneminde ‘Türkiye’nin En İşi İşvereni’ seçillmesinin de kendilerini motive ettiğini dile getiren Güler, “20 bin 500 kişinin istihdam edildiği Ege Serbest Bölgesi’nde tüm firmalar virüsle birlikte mücadele etti. Sağlık konusunda hassasiyetleri olan personelin izne ayrılması, evden çalışmaya geçilmesi, izinlerin kullandırılması gibi bazı uygulamalarla önlem alındı” diye konuştu.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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