ESBAŞ, sıfır vaka ile iş başı yaptı

Koronavirüs ile mücadele sürecini uyguladığı sıkı uygulama ve kontroller sayesinde sıfır vaka ile atlatan ESBAŞ, önlemlerle normalleşme dönemine girdi.

Süreci sorunsuz şekilde geçirdiklerini belirten ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “500 kişinin istihdam edildiği ESBAŞ’ta, ofislerimizde çalışan yoğunluğunu yarı yarıya azaltarak, aşamalı olarak işyerine dönüşlere başladık. ESBAŞ Food Court, ESBAŞ Restoran ve ESBAŞ Kafeterya’da masa aralıkları, sıra mesafe aralığı, yiyeceklerin güvenliği ve servis güvenliği gibi tüm şartlar yönetmeliğe uygun hale getirildi” dedi.

Birlik olduk

ESBAŞ’ın pandemi döneminde ‘Türkiye’nin En İşi İşvereni’ seçillmesinin de kendilerini motive ettiğini dile getiren Güler, “20 bin 500 kişinin istihdam edildiği Ege Serbest Bölgesi’nde tüm firmalar virüsle birlikte mücadele etti. Sağlık konusunda hassasiyetleri olan personelin izne ayrılması, evden çalışmaya geçilmesi, izinlerin kullandırılması gibi bazı uygulamalarla önlem alındı” diye konuştu.