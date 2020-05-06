Escola, e-broşürde

Ege Üniversitesi’nin koordinatörü olduğu ve ‘ERASMUS Plus Programı’ kapsamında hibe almaya hak kazanan ESCOLA Projesi, Avrupa genelinde Çevrimiçi Öğrenme Koleksiyonunda ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın e-broşüründe yer aldı. ESCOLA projesi kapsamında, mühendislik öğretiminde pratik öğrenimi artırmak ve uygulamaları anlaşılır kılmak, öğrencilerin öğrenme deneyimini iyileştirmek ve öğretim üyelerinin dijital ve interaktif araçları kullanmalarını teşvik etmek için yeni bir destekleyici öğrenme ortamı geliştirilmesi amaçlandı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Dijital ve çağdaş eğitim vizyonumuzla önümüzdeki dönemde bilgi iletişim ve yapay zeka teknolojilerinin sunduğu algoritmalardan daha fazla yararlanacak projelere önem vereceğiz. Kovid-19 salgınında da yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapacağız” dedi.