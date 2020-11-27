ESHOT filosu gençleşiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı gider bütçesi 1 milyar 817 milyon 146 bin lira; geliri 1 milyar 176 milyon 196 bin lira; açık fazlanın finansmanı ise 640 milyon 950 bin lira olarak, oyçokluğuyla kabul edildi. Gelir bütçesinin yarısı otobüs alımlarına ayrıldı. Haziran 2021’e kadar gelecek 368 yeni otobüsle filonun üçte biri yenilenmiş olacak. Araç filosunun yaş ortalamasının 5.2’ye düşeceğini açıklayan Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu:

“Beş yılda 500 otobüs vaadimizin tamamına yakınını (451 otobüs) 2.5 yıl bitmeden hizmete almış olacağız. Ayrıca 100 elektrikli otobüsün alımı ile ilgili çalışmaları da önümüzdeki yıl başlatıyoruz. Güneş enerjili 65 durağımızın sayısını 225’e çıkarıyoruz. Akıllı durak sayımızı yaygınlaştıracağız. Kadın şoför sayımızı 100’e çıkaracağız. Güneş Enerjisi Santraliçalışmalarımıza ağırlık vererek bir milyon 600 bin liralık tasarruf sağlamayı planlıyoruz.”

“ESHOT’un 600 milyon lira bir desteğe ihtiyacı var” diyen Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, “Eğer belediyelere bağlı toplu taşımacılık kurum ve kuruluşları için ÖTV ve KDV yükü kaldırılırsa sadece ESHOT için yıllık 135 milyon liraya yakın bir tasarruf söz konusu olacak. Bunu devletimizden talep ediyoruz” dedi.